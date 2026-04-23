Зачем Германии самая сильная армия и почему ради нее граждан лишают права на свободное передвижение

Тысячи школьников и студентов выходят на улицы Германии, чтобы выразить свой протест против милитаризации и призыва на службу. Зачем и почему Берлин хочет самую сильную армию в Европе, смотрите в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Германия, десятилетиями строившая образ европейского миротворца, стремительно превращается в осажденную крепость. С 1 января в стране вступил в силу закон о модернизации военной службы. Теперь, согласно документу, если немец планирует уехать за границу более чем на три месяца независимо от цели поездки, будь то учеба, работа или длительное путешествие, ему придется идти на поклон к военным комиссарам. И это не временная мера на случай ЧП, а новая реальность. Речь идет о мужчинах в возрасте от 17 до 45 лет.

Вот что говорят сами жители Германии:

"Я прочитал новость, что мужчины должны получить разрешение, если захотят покинуть страну. Я подумал, что это первоапрельская шутка, что это просто розыгрыш. Я не могу себе представить, что люди всерьез должны спрашивать у бундесвера, можно ли им уехать из страны".

"Это тревожный сценарий. Германия снова вооружается. И делать это будут под эгидой американского империализма. Я не вижу перспективы, что они будут проводить самостоятельную политику. Но они милитаризируют страну и ограничивают обсуждение".

С начала года всем без малого 18-летним гражданам Германии рассылаются анкеты с вопросом о том, заинтересованы ли они и готовы ли вступить в Вооруженные силы. Заполнение анкеты является обязательным для мужчин и добровольным для женщин.

За этим бюрократическим барьером скрывается масштабная военная реформа. Цель амбициозна: за 10 лет нарастить численность армии до 270 тыс.

Берлин явно вознамерился заработать себе статус самой мощной военной силы на континенте. Но есть одна проблема: воевать нынешнее поколение не спешит.

Эдгар, студент, член организационного комитета берлинской "Школьной забастовки против призыва в армию":

"Мы вышли на улицы, потому что бастуем конкретно против милитаризации и призыва в армию в Германии. Мы считаем, что наращивание военной мощи в Германии происходит за счет молодежи, и поэтому мы, как молодежь, хотим показать, на чьей мы стороне, потому что нас просто не спросили об этом в ходе процесса".

Зумеры подняли бунт. Антивоенная инициатива молодежи переросла в массовое движение - на улицы вышли уже более 55 тыс. протестующих. Лозунги летят прямо в канцлера Фридриха Мерца, которому открыто предлагают самому отправляться на Восточный фронт.

"Германии не нужно больше солдат. Наша Конституция говорит только о том, что у нас есть национальная оборона, а не о том, что мы должны бомбить другие страны по всему миру. Это совершенно неприемлемо", - считает жительница ФРГ.

Сейчас в Германии делают ставку на службу на добровольной основе. По данным опроса Немецкого центра интеграционных и миграционных исследований, в целом 58 % респондентов поддерживают возвращение воинской обязанности, но среди молодежи таких лишь 30 %. А готовых пройти службу и вовсе 14 %.

Возможный дефицит кадров в армии предлагают латать с помощью лотереи. Не исключают и обязательный призыв.

Не одним нажатием кнопки, не в одиночку, а только при определенных условиях. И я заявляю это совершенно четко - только с одобрения бундестага. Без вас, без решения бундестага, обязательного призыва не будет. Борис Писториус, министр обороны Германии