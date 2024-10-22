Зачем Китай вывел на орбиту искусственный спутник Земли?

Запуск "Тяньпин-3", названный по имени созвездия Весы, состоялся с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

"Тяньпин-3" в основном используется для калибровки наземного радиолокационного оборудования, а также для мониторинга низкоорбитальной космической среды и коррекции модели предсказания орбиты.