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Зачем Китай вывел на орбиту искусственный спутник Земли?

Китай запустил искусственный спутник Земли для мониторинга атмосферы.

Запуск "Тяньпин-3", названный по имени созвездия Весы, состоялся с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

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"Тяньпин-3" в основном используется для калибровки наземного радиолокационного оборудования, а также для мониторинга низкоорбитальной космической среды и коррекции модели предсказания орбиты.

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