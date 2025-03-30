Зачем Латвия готовится к минированию территорий

Он заявил, что вопрос производства данных устройств можно решить на региональном уровне, поскольку это довольно простой и дешевый вид оружия, а также подчеркнул, что публичных планов оборонной инфраструктуры не будет. Что и где будет применяться, сообщать населению не планируют. Так что простой поход за грибами в Латвии может вскоре стать смертельно опасным.