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Зачем Латвия готовится к минированию территорий
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af13412a-2eb1-48a0-8728-99b2a8e30419/03fe0e35-dbf9-4a09-850e-2c6e6f409515.jpg2025-03-30T14:29:51.000000Z00
В Латвии же готовятся сделать свой ландшафт совершенно непроходимым. Глава страны Эдгарс Ринкевичс поделился планами о применении мин после вероятного выхода Риги из Оттавского договора.
Он заявил, что вопрос производства данных устройств можно решить на региональном уровне, поскольку это довольно простой и дешевый вид оружия, а также подчеркнул, что публичных планов оборонной инфраструктуры не будет. Что и где будет применяться, сообщать населению не планируют. Так что простой поход за грибами в Латвии может вскоре стать смертельно опасным.