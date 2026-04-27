Задержанный за стрельбу на приеме осуждал Трампа за отказ помогать Киеву

Стрельба на торжественном приеме в Вашингтоне - следствие радикального недовольства внешней политикой США. Задержанный в отеле Коул Аллен в своем манифесте прямо связал попытку покушения на Трампа с прекращением военной помощи Украине.

31-летний калифорниец называл себя в Сети "дружелюбным федеральным ликвидатором". Он обвинил администрацию в "преступном бездействии", когда поддержка Киева сошла на нет.

Напомним, вечером в субботу, 25 апреля, Аллен, вооруженный дробовиком и ножами, прорвался к залу, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. После ранения агента Секретной службы нападавшего нейтрализовали.