Задержанный за стрельбу на приеме осуждал Трампа за отказ помогать Киеву
Стрельба на торжественном приеме в Вашингтоне - следствие радикального недовольства внешней политикой США. Задержанный в отеле Коул Аллен в своем манифесте прямо связал попытку покушения на Трампа с прекращением военной помощи Украине.
31-летний калифорниец называл себя в Сети "дружелюбным федеральным ликвидатором". Он обвинил администрацию в "преступном бездействии", когда поддержка Киева сошла на нет.
Напомним, вечером в субботу, 25 апреля, Аллен, вооруженный дробовиком и ножами, прорвался к залу, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. После ранения агента Секретной службы нападавшего нейтрализовали.
Сейчас следствие изучает тысячи сообщений Аллена в соцсетях, которые подтверждают: триггером для теракта стала именно внешнеполитическая повестка Вашингтона.