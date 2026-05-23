Более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии в Старобельск, где ВСУ ударили по колледжу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Это представители СМИ Австрии, США, Франции, Германии и множества других стран.

Важно отметить: власти Японии своим журналистам запретили принимать участие в поездке. ВВС официально отказались, а CNN, как было заявлено, "в отпуске".

Число жертв террористической атаки ВСУ по колледжу Луганского педагогического университета достигло 21 человека - все имена установлены. 42 человека получили ранения различной степени тяжести. Спасатели завершили поисковые работы. Операция по разбору завалов осложнялась постоянными налетами украинских беспилотников.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ дронами атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педуниверситета. Там находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по жертвам террористической атаки украинских боевиков. К стихийному мемориалу с самого утра люди приносят цветы, игрушки, фотографии.