21 ноября исполняется 11 лет событиям, которые стали первопричиной текущей ситуации в Украине.

21 ноября 2013 года начался Евромайдан. Массовая многомесячная акция протеста перетекла в кровавые столкновения с силовиками и закончилась госпереворотом в феврале 2014 года. К власти дорвались националисты, которые и пошли войной на русскоязычный Донбасс.

"Евромайдан в Украине был проплачен Западом для выкачивания ресурсов из страны и превращения ее в антироссийский плацдарм". Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Причем в Украине переворот назвали революцией достоинства. Но итоги майдана неутешительны. 11 лет спустя Украина находится в глубоком кризисе. Страна фактически живет за счет США, граждане бегут, а ВСУ несут огромные потери в зоне спецоперации.