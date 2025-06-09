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Захарова: На антипримере Зеленского будут воспитывать детей и рассказывать, как делать не надо
Зеленский назвал переговоры с Россией в Турции бессодержательными, хотя первые переговоры позволили обменять пленных по формуле "1000 на 1000". Сейчас же, когда Россия предлагает обменять тяжелораненых, предлагает точечную остановку огня для того, чтобы забирать тела, украинская сторона отказывается от таких условий.
"Это значит только одно - раз итогом переговоров не стали деньги, вооружение или реализация собственных амбиций, то они бессодержательны". Таким мнением поделилась директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в "Актуальном интервью".
"Люди для Зеленского - не цель. Мы полгода назад предлагали Украине забрать своих бойцов, но они не забирали даже живых. Почему? Потому что их нужно лечить, кормить, платить", - отметила Мария Захарова.
Также Мария Захарова рассказала, что в гражданском секторе людям запрещали вплоть до наказаний и штрафов говорить по-русски. Однако украинская делегация, приехав на первые переговоры в Стамбул, все время говорила на русском языке. "Это показатель абсолютного расчеловечивания. Как сказал Зеленский, он себе ничего не запрещал, ему можно все. Это западная логика исключительности. Помяните мое слово, через какое-то время на его антипримере будут воспитывать детей и показывать, как делать не надо", - подчеркнула директор Департамента информации и печати МИД России.