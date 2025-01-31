Захарова назвала высказывания европейских политиков о песне "Сигма бой" безумием

Высказывания европейских политиков о российской песне "Сигма бой" являются безумием и клинической русофобией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма бой". Медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита, в свою очередь, заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики.

"Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии. Это клиника", - сказала Захарова на брифинге.

"Можно запретить, я не знаю, бурых медведей. Можно вычленить ту часть солнца, которая светит России, и тоже ее попытаться запретить. Можно наказывать воду за то, что она в мировом океане на какой-то своей стадии касалась берегов России. Это из разряда безумия", - добавила она.

Трек "Сигма бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в Сети, набрав на YouTube свыше 64 млн просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.