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Захарова опровергла участие представителей России в переговорах по Украине на конференции в Мюнхене
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла участие представителей РФ в переговорах по Украине на конференции по безопасности в Мюнхене.
Об этом она сказала на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли представители России на начинающейся сегодня конференции и планируется ли их участие в переговорах, которые анонсировала американская сторона, пишет БЕЛТА.
"Российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад, это политизированное, странное решение. Соответственно, представителей МИД, как и других официальных российских структур и органов, не будет, это я вам точно могу сказать", - заявила Мария Захарова.