Захарова прокомментировала планы Франции и Польши провести крупномасштабные учения

Планы Франции и Польши провести крупномасштабные учения, в ходе которых будут отрабатываться удары ядерным оружием по территории Беларуси и России, являются откровенной провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России.

Мария Захарова подчеркнула, что "соответствующая откровенно провокационная деятельность стран Евросоюза и НАТО в военно-ядерной сфере отслеживается самым внимательным образом, включая возрастающее подключение к ней номинально неядерных стран из западного лагеря".

Захарова также заявила о том, что Зеленский, требующий ядерное оружие для Украины как "гарантию безопасности", провоцирует ядерный конфликт. И первой жертвой этого "ядерного шантажа" рискует стать Западная Европа.

