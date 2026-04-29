3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Захарова прокомментировала планы Франции и Польши провести крупномасштабные учения
Автор:Редакция news.by
Планы Франции и Польши провести крупномасштабные учения, в ходе которых будут отрабатываться удары ядерным оружием по территории Беларуси и России, являются откровенной провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России.
Мария Захарова подчеркнула, что "соответствующая откровенно провокационная деятельность стран Евросоюза и НАТО в военно-ядерной сфере отслеживается самым внимательным образом, включая возрастающее подключение к ней номинально неядерных стран из западного лагеря".
Захарова также заявила о том, что Зеленский, требующий ядерное оружие для Украины как "гарантию безопасности", провоцирует ядерный конфликт. И первой жертвой этого "ядерного шантажа" рискует стать Западная Европа.