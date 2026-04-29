Захарова прокомментировала планы Франции и Польши провести крупномасштабные учения

Планы Франции и Польши провести крупномасштабные учения, в ходе которых будут отрабатываться удары ядерным оружием по территории Беларуси и России, являются откровенной провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России.

Мария Захарова подчеркнула, что "соответствующая откровенно провокационная деятельность стран Евросоюза и НАТО в военно-ядерной сфере отслеживается самым внимательным образом, включая возрастающее подключение к ней номинально неядерных стран из западного лагеря".