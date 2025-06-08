Переговоры по Украине - тема, которая волнует весь мир. Российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ.

Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков даже не прибыла на место обмена.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию и высказала мнение, почему украинские люди оказались брошены на произвол судьбы.

Мария Захарова считает, что конфликт в Украине возможно урегулировать дипломатическим путем: "Семь лет мы об этом говорили, говорили про Минские договоренности. Семь лет мы бились за это самое дипломатическое урегулирование, тогда еще внутри украинского кризиса. Это была действенная программа, но они не хотели, потому что им Запад обещал золотые горы. Он обещал Украине все, лишь бы она только не слушала голос разума, голос России, голос соседей в том числе".

По мнению Марии Захаровой, проблема Украины заключается в том, что на протяжении всего периода независимости и суверенитета у нее не было ни одного политика и государственного деятеля, который был готов отдать жизнь ради будущего своего народа и страны.