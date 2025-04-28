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Захарова: Шествие "Бессмертного полка" уже прошло в более 30 странах мира
Шествия международной акции "Бессмертный полк" уже проведены более чем в 30 странах мира, в некоторых городах они прошли впервые после длительного перерыва, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают РИА Новости.
"Во многих странах мира уже состоялись первые шествия международной акции "Бессмертный полк". С портретами своих героических предков по улицам зарубежных столиц и крупных городов прошли уже на сегодняшний момент тысячи людей. Несмотря на чинимые препятствия и действия провокаторов в ряде государств так называемого коллективного Запада, акция уже проведена более чем в 30 странах", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что в некоторых городах шествие прошло впервые после длительного перерыва, который был вызван пандемией, а затем проявлением русофобии.
"Например, в южнокорейском Пусане шествие "Бессмертного полка" прошло впервые с 2019 года", - отметила она.
Захарова добавила, что в ходе акции "Сад Памяти", которая прошла более чем в 40 странах мира, при непосредственном участии российских дипломатов в память о Победе и подвигах советского народа были высажены десятки деревьев и даже разбиты небольшие аллеи.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.