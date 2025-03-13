Захарова: Ударами по энергетической инфраструктуре Киев вновь подтвердил свою недоговороспособность

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Ударами по энергетической инфраструктуре Киев вновь подтвердил свою недоговороспособность. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает БЕЛТА.

"19 марта киевский режим совершил очередную преднамеренную атаку с применением беспилотников по расположенному в станице Кавказской, это Краснодарский край, объекту именно энергетической инфраструктуры", - сказала Мария Захарова. По ее словам, это привело к разгерметизации одного резервуара с нефтью и возгоранию на площади 1,7 тыс. кв.м. Этот объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".

"Я подчеркну еще раз, что речь идет о международном проекте, о международной нефтетранспортной компании. Также хотелось бы напомнить, что буквально за несколько часов до этого завершился телефонный разговор президентов России и США, и в ходе этого телефонного разговора, как подтвердили обе стороны, президент США Дональд Трамп выдвинул, а президент России Владимир Путин принял предложение о взаимном отказе сторон от ударов на 30 дней по объектам именно энергетической инфраструктуры. Незамедлительно президент России отдал российским военным соответствующий приказ остановить эти удары. Что же Зеленский и киевский режим? Они публично заявили, что принимают (и это сделал именно Зеленский) инициативу об отказе от ударов по именно энергетической инфраструктуре и поддерживают предложение Белого дома. На деле, как мы теперь видим, Зеленский отдал ровно противоположный приказ. Не об остановке ударов, а напротив, о нанесении новых ударов. Речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее мнению, эти действия направлены на срыв мирных инициатив, выдвинутых президентом США. "Зеленский и киевский режим в очередной раз нарушили достигнутое понимание, подтвердили тем самым свою абсолютную недоговороспособность", - подчеркнула Мария Захарова.

Мария Захарова убеждена, что Киев продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру, к урегулированию конфликта дипломатическим методом. "Очевидно, что вина за этот и другие террористические акты лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую хунту летальными вооружениями", - заявила она.