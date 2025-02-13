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Агентство по международному развитию США (USAID) причастно к разработке биологического оружия в Украине, США сами это подтвердили. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня сами власти Соединенных Штатов Америки признают, что российские заявления об опасности развернутой США военно-биологической деятельности оказались абсолютной правдой. Недавний комментарий, который пришел из Вашингтона, о вовлечении USAID в финансирование разработок биологического оружия лишь подтверждает обоснованность наших претензий в связи с американской военно-биологической активностью в непосредственной близости от территории нашей страны", - сказала Мария Захарова.

Она напомнила, что российская сторона неоднократно поднимала эту тему, в том числе и в ходе конференции по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве в 2022 году. Но тогда США ничего конструктивного на аргументированные вопросы по этой теме не ответили, а российская сторона была обвинена в пропаганде.