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Вооруженные силы Украины продолжают терроризировать своими ударами Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и город Энергодар, пока Россия стремится обеспечить безопасность находящихся на станции экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает EA Daily.

"Украинские военные продолжают терроризировать как саму станцию, так и ее город-спутник Энергодар, - отметила дипломат. - Россия делает все возможное для того, чтобы обеспечивать безопасное присутствие специалистов секретариата агентства (МАГАТЭ) на ЗАЭС".

Как отметила дипломат, "эксперты секретариата МАГАТЭ смогли воочию убедиться в том, что Россия никогда не осуществляла с площадки ЗАЭС каких-либо „нападений“, не размещала там тяжелые вооружения и делает все необходимое для поддержания безопасности и сохранности станции. К сожалению, главное, чего пока не удалось добиться, - это прекращение украинских провокаций в отношении ЗАЭС".

"Признательны экспертам Секретариата МАГАТЭ за то, что, несмотря на непрекращающиеся угрозы украинских нападений, они сохраняют там свое присутствие, внося значительный вклад в общие с Россией усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС и нивелированию возможных последствий атак со стороны Украины", - добавила она.

"К сожалению, главное, чего пока не удалось добиться, это прекращение украинских провокаций в отношении ЗАЭС", - указала Захарова.

Она выразила признательность экспертам МАГАТЭ за то, что, "несмотря на непрекращающиеся угрозы украинских нападений, они сохраняют там свое присутствие, внося значительный вклад в общие с Россией усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС и нивелированию возможных последствий атак со стороны Украины".

"Российская Федерация продолжит работать с секретариатом МАГАТЭ, чтобы обеспечить надежное пребывание и работу представителей агентства на станции", - отметила дипломат.

Она констатировала, что к настоящему времени проведено 25 ротаций (последняя - 10 декабря 2024 года). Количество экспертов МАГАТЭ, находящихся на ЗАЭС, варьируется от двух до пяти человек. Им на еженедельной основе предоставлена возможность обходить промышленную площадку ЗАЭС с приборами радиационного мониторинга, регулярно посещать временный ситуационно-кризисный центр, учебно-тренировочный центр, площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, а также спецкорпуса станции.