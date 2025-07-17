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Захарова: Запад готовит Молдову к милитаризации для роли "второй Украины"
Автор:Редакция news.by
Западные страны готовят Молдову к милитаризации для роли "второй Украины". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
"Все готовится к милитаризации этой страны в пользу НАТО, - сказала она. - Для чего все это делается? Ответ очевиден - республику готовят на роль "второй Украины".
Кроме того, по словам Захаровой, продолжается активное сближение республики со странами - членами НАТО, также проводятся совместные учения с военнослужащими альянса.
Как отметила дипломат, было проведено за 2024 год 30 учений Молдовы с НАТО.