Захарова заявила, что молдавский энергокризис - дело рук Кишинева

Энергокризис в Молдове - это следствие преступной антинародной политики кишиневских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление пресс-службы правительства Молдовы о том, что Москва якобы использует жителей Приднестровья в геополитической игре, а также, что "русский мир - это холод, голод и бездна".

Мария Захарова:

"Холод, голод, бездна, тьма - это то, что получили жители Молдовы и Приднестровья в качестве обещанного результата преступной антинародной политики кишиневских властей. Перебои с электроснабжением затронули все слои населения за исключением правительственных функционеров - там все по расписанию. Люди массово переходят на отопление дровами, резко возросло число заболеваний вследствие переохлаждения. И это Европа в ХХI веке".

Также дипломат напомнила, что именно Кишинев отказался от урегулирования вопроса с историческим долгом перед "Газпромом", а Украина при этом закрыла транзит российского газа через свою территорию.