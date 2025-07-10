Закон-бомба. Санкционный документ Трампа грозит непредсказуемым ростом цен, в том числе и в США

Новые антироссийские санкции США способны обрушить международный энергетический рынок и спровоцировать глобальную рецессию - паническую статью публикует американская "Нью-Йорк таймс".

Речь идет о законе, который на будущей неделе, скорее всего, рассмотрит Конгресс. Этот документ, по некоторым данным, уже поддержал Трамп.

Закон позволяет американскому президенту вводить санкции не только против России, но и в отношении ее торговых партнеров: например, устанавливать 500-процентные пошлины на их товары.