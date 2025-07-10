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Закон-бомба. Санкционный документ Трампа грозит непредсказуемым ростом цен, в том числе и в США
Автор:Редакция news.by
Новые антироссийские санкции США способны обрушить международный энергетический рынок и спровоцировать глобальную рецессию - паническую статью публикует американская "Нью-Йорк таймс".
Речь идет о законе, который на будущей неделе, скорее всего, рассмотрит Конгресс. Этот документ, по некоторым данным, уже поддержал Трамп.
Закон позволяет американскому президенту вводить санкции не только против России, но и в отношении ее торговых партнеров: например, устанавливать 500-процентные пошлины на их товары.
Издание указывает, что это приведет к непредсказуемому росту цен, в том числе в самих Соединенных Штатах.