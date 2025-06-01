Закон об иноагентах вступил в силу в Грузии

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах. Теперь физические и юридические лица, получающие финансирование из-за рубежа и действующие в интересах других государств, обязаны в течение 10 дней подать заявление в антикоррупционное бюро.

Закон распространяется также на СМИ. Документ жестче прежнего закона "О прозрачности иностранного влияния", он допускает уголовную ответственность и до 5 лет лишения свободы за серьезные нарушения.

Он является точным аналогом американского закона. Мера направлена на борьбу с внешним вмешательством и дестабилизацией.