Законопроект об ужесточении наказаний для мигрантов принят во Флориде

Законодатели американского штата Флорида приняли законопроект, который предусматривает ужесточение условий пребывания нелегальных мигрантов на территории региона и введение более строгих наказаний для правонарушителей. Соответствующий документ опубликован на сайте Сената штата, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Законодатели надеются, что его принятие поможет активизировать реализацию политики нового президента США Дональда Трампа в борьбе с мигрантами. Внесенные изменения предполагают ужесточение наказаний за все преступления, совершенные в штате людьми, находящимися в стране нелегально. Одним из нововведений является требование, чтобы нелегальные мигранты, караемые смертной казнью, были приговорены к ней. Также законопроект предполагает назначение максимального срока любому нелегальному иммигранту, состоящему в банде и осужденному за преступление. Кроме того, документ предусматривает создание нового иммиграционного управления штата с более чем 140 сотрудниками. Правоохранители будут поощряться: им будет выплачиваться премия в размере 1 тыс. долларов за участие в операциях по борьбе с миграцией. В то же время предлагается ввести штраф в размере 5 тыс. долларов для государственных служащих, которые не соблюдают федеральное иммиграционное законодательство.

По информации агентства Associated Press, на реализацию этих мер будет выделено 500 млн долларов, из которых 375 млн долларов планируется направить на усиление сотрудничества штата с федеральным правительством.

Ранее МВД США расширило полномочия правоохранительных органов, разрешив им депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда.