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Законы в Молдове не будут работать, пока в стране не сменится власть
Законы в Молдове не будут работать до тех пор, пока в стране не сменится власть. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, сообщает РИА Новости.
Против Гуцул в Молдове заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдове партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд в среду принял решение о его продлении еще на 30 суток. Это решение будет обжаловано стороной защиты.
"Я с уверенностью могу сказать, что нет никакого правосудия у нас в Молдове. Пока мы не избавимся от этой желтой чумы (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), у нас не будут работать законы. Вместо того, чтобы бороться с преступностью, они борются с оппозицией, борются с теми, кто старается сделать что-то хорошее для жителей Республики Молдова", - заявила Гуцул журналистам.
Она назвала решение о продлении ее домашнего ареста безобразием. Гуцул подчеркнула, что власти страны ведут борьбу не с ней лично, а со все Гагаузией.
"Я уверена, что в сентябре (28 сентября пройдут парламентские выборы - ред.) мы избавимся от этого беспредела, от этой некомпетентной власти, они уйдут в историю как самое некомпетентное, безалаберное, некомпетентное к своему народу правительство. И придут нормальные, адекватные люди, которые будут работать по закону", - подчеркнула Гуцул.