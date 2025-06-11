Законы в Молдове не будут работать, пока в стране не сменится власть

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Законы в Молдове не будут работать до тех пор, пока в стране не сменится власть. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, сообщает РИА Новости.

Против Гуцул в Молдове заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдове партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд в среду принял решение о его продлении еще на 30 суток. Это решение будет обжаловано стороной защиты.

"Я с уверенностью могу сказать, что нет никакого правосудия у нас в Молдове. Пока мы не избавимся от этой желтой чумы (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), у нас не будут работать законы. Вместо того, чтобы бороться с преступностью, они борются с оппозицией, борются с теми, кто старается сделать что-то хорошее для жителей Республики Молдова", - заявила Гуцул журналистам.

Она назвала решение о продлении ее домашнего ареста безобразием. Гуцул подчеркнула, что власти страны ведут борьбу не с ней лично, а со все Гагаузией.