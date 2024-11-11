3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Залужный возглавляет президентский рейтинг - что еще показал опрос среди украинцев
В Украине провели опрос. Почти все оказались недовольны. Как сообщает издание "Фокус", около 90 % украинцев считают, их страна движется в неправильном направлении.
Жить становится все труднее - более 9 % опрошенных отметили, им не хватает средств даже на еду, а почти 42 % сообщили, денег хватает только на продукты питания, но бытовые расходы являются серьезной проблемой. Что касается дальнейшего развития военного конфликта, большинство респондентов - более 73 процентов - считают, что Киев должен пойти на мирные переговоры, даже если это потребует компромиссов.
При этом Зеленский больше не в почете - лидером президентских рейтингов остается Залужный, который сильно опережает действующего, но уже просроченного главу государства.
Президент
Все
Наталья Эйсмонт: Никаких извинений Президент Беларуси Зеленскому не приносил
Новогоднее обращение, метро, разговор на тему выборов и работы в регионах. Итоги недели Президента
Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Президент Беларуси поздравил с профессиональным праздником работников системы социальной защиты
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске наркоман выпрыгнул в окно с чужим смартфоном и разбил головой стекло авто
Предложил 100 долларов. В Минске пьяный водитель пытался дать взятку инспекторам ГАИ
Решил срезать провода. В Минске от удара током погиб подросток
Белорусские пограничники обнаружили избитого сенегальца на границе с Польшей