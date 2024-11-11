Залужный возглавляет президентский рейтинг - что еще показал опрос среди украинцев

В Украине провели опрос. Почти все оказались недовольны. Как сообщает издание "Фокус", около 90 % украинцев считают, их страна движется в неправильном направлении.



Жить становится все труднее - более 9 % опрошенных отметили, им не хватает средств даже на еду, а почти 42 % сообщили, денег хватает только на продукты питания, но бытовые расходы являются серьезной проблемой. Что касается дальнейшего развития военного конфликта, большинство респондентов - более 73 процентов - считают, что Киев должен пойти на мирные переговоры, даже если это потребует компромиссов.



При этом Зеленский больше не в почете - лидером президентских рейтингов остается Залужный, который сильно опережает действующего, но уже просроченного главу государства.