В Великобритании кипят свои политические страсти. В Соединенном Королевстве ушла в отставку министр по борьбе с коррупцией. По иронии судьбы именно в связи с тем, что она сама замешана в коррупции.



Госпожа Сиддик, как выяснилось, является племянницей недавно свергнутого премьера Бангладеш, британскими активами которого и управляла. Благодаря родственным связям у антикоррупционного министра образовалось несколько дорогостоящих объектов недвижимости.



Чтобы не провоцировать общественное недовольство, лейбористы решили выгнать Сиддик из правительства. Но вряд ли это поможет: кабинет премьер-министра Стармера уже является одним из самых скандальных.



Сейчас, например, пресса пытается добиться правды: почему Стармер, который 10 лет назад был генпрокурором, не преследовал должным образом банды насильников-пакистанцев? Почему тысячи, если не десятки тысяч пострадавших так и не получили защиты со стороны закона?