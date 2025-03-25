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Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме
Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что страдает алкоголизмом. Об этом пишет РИА Новости.
"Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке семьи, друзей, в особенности доктора Богдана Вороновича и доктора Дороты Воронович, а также команды терапевтов, я восстановил контроль над своим здоровьем", - отметил дипломат.
Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем.
Замглавы польского МИД попросил прощения у тех, кого коснулась его проблема. "Всех, кто оказал мне поддержку, я искренне благодарю", - добавил Шейна.
По данным издания "Виртуальная Польша" Агентство внутренней безопасности проверяет, может ли он иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО.
В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направления.
Фото: EPA