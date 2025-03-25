Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что страдает алкоголизмом. Об этом пишет РИА Новости.

"Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке семьи, друзей, в особенности доктора Богдана Вороновича и доктора Дороты Воронович, а также команды терапевтов, я восстановил контроль над своим здоровьем", - отметил дипломат.

Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем.

Замглавы польского МИД попросил прощения у тех, кого коснулась его проблема. "Всех, кто оказал мне поддержку, я искренне благодарю", - добавил Шейна.

По данным издания "Виртуальная Польша" Агентство внутренней безопасности проверяет, может ли он иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО.

В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направления.