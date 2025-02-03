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Заморозка помощи США оставила беглых экстремистов без финансирования
Заморозка помощи США ударила по антибелорусским организациям в Литве.
Как сообщают СМИ, неправительственные объединения, работающие с беглыми экстремистами в Вильнюсе, столкнулись с последствиями недавнего указа президента США Дональда Трампа.
Неназванный представитель одной из таких структур жалуется, что ограничения коснулись их деятельности сразу и масштабно, а потому так называемые "борцы за демократию" вынуждены прекратить работу по разоблачению белорусской государственной пропаганды и проведению журналистских расследований.
Если перевести это на русский язык, то подобные заявления означают одно: вскоре количество фейков о Беларуси значительно поубавится.