Заморозка помощи США оставила беглых экстремистов без финансирования

Как сообщают СМИ, неправительственные объединения, работающие с беглыми экстремистами в Вильнюсе, столкнулись с последствиями недавнего указа президента США Дональда Трампа.

Неназванный представитель одной из таких структур жалуется, что ограничения коснулись их деятельности сразу и масштабно, а потому так называемые "борцы за демократию" вынуждены прекратить работу по разоблачению белорусской государственной пропаганды и проведению журналистских расследований.