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Заморозка помощи США оставила беглых экстремистов без финансирования

Заморозка помощи США ударила по антибелорусским организациям в Литве.

Как сообщают СМИ, неправительственные объединения, работающие с беглыми экстремистами в Вильнюсе, столкнулись с последствиями недавнего указа президента США Дональда Трампа.

Неназванный представитель одной из таких структур жалуется, что ограничения коснулись их деятельности сразу и масштабно, а потому так называемые "борцы за демократию" вынуждены прекратить работу по разоблачению белорусской государственной пропаганды и проведению журналистских расследований.

Если перевести это на русский язык, то подобные заявления означают одно: вскоре количество фейков о Беларуси значительно поубавится.

СШАбеглые белорусыЛитва