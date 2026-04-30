Угроза применения ядерного оружия с каждым днем становится все более реальной. США категорически отклонили инициативу России о сохранении наследия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в формате добровольных самоограничений, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться и "подпитывается деструктивными действиями западных ядерных держав". Великобритания и Франция всерьез рассматривают идею потенциальной отправки Украине элементов ядерного оружия. Это может подорвать центральное положение Договора о нераспространении ядерного оружия и создать угрозу всему миру.