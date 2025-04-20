Запад опять применяет методики цветных революций на Майдане под флагом полумесяца

Если где-то возникнет точка нестабильности, в первую очередь стоит задуматься, кому это нужно. На первый взгляд, протестная активность в Турции, которая вспыхнула сразу после задержания мэра Стамбула Имамоглу, угасла. Однако ситуация по-прежнему накалена.

Протест перешел в новую фазу, его пытаются перевести в состояние затяжного кризиса. И хотя Запад традиционно отмалчивается, сценарии и методы идут по четкому расписанию, знакомому всем белорусам по 2020 году. Дни хождений, подключение к протестному движению звезд, бойкот в учебных заведения и "потребительский" бойкот.

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Майдан под флагом полумесяца подутих, но не заглох, а если быть точнее, перешел в новую фазу - попытку сделать из него затяжной политический кризис в Турции с экономическим ущербом, развести население по принципу: наши и ваши или кто не с нами, тот против нас.

19 марта - это не только отправная точка турецкой версии Майдана, но и очередной раунд геополитических игр. Формально причиной был назван арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он обвиняется в коррупции и поддержке террористических организаций. По этому делу проходят также его помощники и мэры муниципалитетов Стамбула (всего около 100 человек).

Однако так называемая оппозиция быстро сместила повестку, заявив, что действующий президент Реджеп Эрдоган таким образом пытается устранить прямого конкурента на выборах, которые пройдут в 2028 году, но, как заявлялось, могут быть перенесены и на 2027-й, то есть через 2-3 года.

Оппозиция еще в декабре заявляла, что будет бороться за досрочные выборы в 2025 году, а арестованный Имамоглу подходит под роль такого мученика, который боролся за нашу и вашу, а еще ЛГБТ и оказался в тюремных застенках.

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23 марта Турция начала бурлить. Были подняты народные массы, преимущественно молодежь. Весь мир посмеялся с бегающего по проспектам Пикачу. Эта такая уловка - сделать протест ярким, веселым и запоминающимся. Малая деталь, впрочем, далеко не единственная, которая указывает на то, что в Турции используют срез методик для раскачки общества. Вот, например, "слон" - такая игра или хоровод. Для порыва единения масс часто используются элементы игр или танцев. Или предложение - на протесте рождаются новые семьи.

Таким образом, показывается картинка абсолютно мирных, милых и сентиментальных протестов. А потом по традиции начинается боевик, после которого скажут, что избили, покалечили, силовики бьют наших детей. Куда менее популярными будут кадры обратные - с беспорядками и нападениями на силовиков.

Это фаза активации протестных масс, дальше необходим переход в длительный затяжной политический кризис, иначе вспыхнувшая искра затухнет.

В этой точке сейчас находится Турция - стартовал сбор подписей под петицией о вотуме недоверия к власти. На этом же этапе идет студенческий и школьный бойкот - игнорирование учебных занятий.

Если обратиться к белорусскому опыту 2020 года, здесь тоже одномоментно на этой фазе произошел "потребительский бойкот" - не платите коммунальные, как и любые другие услуги, не покупайте национальные товары, потому что это якобы провластные компании. Был список и приложение, которое в супермаркете должно было определить, находятся ли та или иная продукция в запрещенном списке.

Все происходит под копирку. Турецкая оппозиция со 2 апреля дала старт экономическому бойкоту. Составлен список каналов, крупных брендов, которые размещают на них рекламу, кофеен, супермаркетов, книжных магазинов. 2 апреля оппозиция призвала ничего не покупать, а бизнес - закрыться. Подключили и медийных личностей, которые в соцсетях призывали к бойкоту (например, звезду турецких сериалов Айбюке Пусат). А звезды мировой величины также начали отменять ранее запланированные концерты.

Как итог, в день бойкота объем покупок вырос в 2 раза - 28 млрд турецких лир против 14 млрд днем ранее. Закрылись далеко не все.

Турецкие власти оказались находчивы. В параллель с призывом оппозиции не покупать власти призвали покупать, то есть поддерживать местных производителей, которые сильно пострадали после прошлогоднего землетрясения. Сами же торговые точки объявили акции. И в результате вместо бойкота у прилавков, на рынках, в магазинах, кафе и ресторанах турки напротив стали собираться.

"Посмотрите на этот базар. Принято решение о бойкоте? Посмотрите на толпу на этом рынке. Все его бойкотируют, делая свои покупки", - говорит один из местных жителей.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал призывы к бойкоту турецкой продукции не иначе как экономическим терроризмом. А власти напомнили, что бизнес вполне вправе направить судебный иск и потребовать возмещения убытков. За подстрекательство общественности к ненависти и вражде были арестованы 16 человек.

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Оппозиция настаивает, что призывы к бойкоту - это всего лишь "свобода слова".