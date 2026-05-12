Запад переписывает историю Второй мировой войны в борьбе за лидерство в новом миропорядке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cc4fd9c-c926-4e74-9a32-5a3479355bc3/conversions/eb1c9cd1-5a8e-448d-949b-37efdbaa85f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cc4fd9c-c926-4e74-9a32-5a3479355bc3/conversions/eb1c9cd1-5a8e-448d-949b-37efdbaa85f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cc4fd9c-c926-4e74-9a32-5a3479355bc3/conversions/eb1c9cd1-5a8e-448d-949b-37efdbaa85f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cc4fd9c-c926-4e74-9a32-5a3479355bc3/conversions/eb1c9cd1-5a8e-448d-949b-37efdbaa85f5-xl-___webp_1920.webp 1920w

С каждым годом День Победы вызывает все больше общественно-политических дискуссий на международной арене. Звучат призывы к "примирению", сомнению в однозначности итогов Второй мировой войны и даже попытки представить Советский Союз агрессором. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Романов в "Актуальном интервью" объяснил, почему Запад торпедирует смыслы Дня Победы: это не исторический спор, а оружие в битве за новый миропорядок.

Первая и самая простая причина того, что Запад пытается переписать историю, лежит в эмоциональной плоскости. "Многими движет элементарная зависть и озлобленность из-за того, что их деды, в прямом смысле биологические деды и прадеды, потерпели поражение. Но основное, конечно, не в этом", - отметил депутат.

Главное, по мнению аналитика, в том, что на наших глазах формируется новый миропорядок. Система международных отношений меняется, появляются новые лидеры и альянсы. Тот однополярный мир, который Запад (США и их союзники) пытались установить в 1990-2010-е годы, уходит в прошлое. "Запад не смог стать доброжелательным лидером. Тем, кто лидирует, доминирует, но при этом дает возможность развития другим регионам мира. Многие против этого не сильно бы протестовали. Хочешь быть лидером - будь, но мы в своем регионе будем жить так, как считаем нужным, с оглядкой на твои правила", - пояснил Олег Романов.

Но Запад пошел по другому пути - пути неприкрытого хищничества, разрушения целых регионов. Чего стоит череда войн в Югославии, Ираке, Сирии, Ливии, цветные революции, отбросившие развитые экономики, в том числе на постсоветском пространстве, на десятилетия назад. "Это вызвало протест тех, кто мог бросить вызов гегемону - России, Китая, Бразилии, многих других стран. Они начали искать возможность избежать деструктивного влияния Запада", - напомнил депутат.

Запад, осознавая потерю монопольного лидерства, пытается сохранить доминирование. Но для этого ему нужно нечто большее, чем экономика и политика. "В идеологии необходимо признанное право на определение правил игры. Построить мир, основанный на правилах. При том, что эти правила в любой момент могут быть пересмотрены, если они не в интересах Запада", - подчеркнул Олег Романов.

Чтобы создать мир на своих условиях, Западу нужна монополия на истину в истории. Ему нужно представить себя единственным носителем справедливости, добра, цивилизации. Поэтому среднестатистический американец искренне верит, что это США победили Гитлера, который воевал против них вместе со Сталиным. Европейцы, которые, казалось бы, ближе к событиям, начинают думать так же. "Переписывание истории - это способ политической борьбы. Это способ определения тех, кто будет диктовать новые правила, кто станет лидером в современности и в будущем", - резюмировал депутат.