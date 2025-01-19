Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию, заявил Вучич

В заявлении говорится, что иностранные агенты через своих связных уже призвали некоторых студентов выходить и блокировать шесть полос на Автокоманде (транспортная развязка в Белграде. - Прим. БЕЛТА).

"Все, что они делают, это попытки цветной революции, нет никаких сомнений. Мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и все остальное. Мы знаем, кто и что делает, они из нескольких стран Запада, а некоторые - с Востока, где выполняли грязную работу для западной агентурной сети", - приводит слова главы сербского государства информагентство.