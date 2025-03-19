Главы США и России Дональд Трамп и Владимир Путин делят мир пополам. Паника - вот о чем говорят подобные тезисы евробюрократов.

Переговоры лидеров США и России буквально стали для них кошмаром на яву. Их не пугает сам факт двусторонних контактов на высшем уровне, речь о другом - они оказались не у дел.

Винсент Депорт, французский генерал:

"Мы находимся в худшей из возможных ситуаций. Вместо того чтобы говорить о мире, они говорят о разделе. Это рассуждения инвестора - я даю тебе, ты даешь мне. А как же украинцы, как же Европа, как же наши ценности? Мы действительно находимся в худшем положении. На кону нет ничего ни для нас, ни для украинцев".

Быть, а не казаться - вот основной тренд нового мирового порядка. Евросоюз оказался к этому абсолютно не готов. Американская перестройка проста до безобразия - ты или новый штат и можешь рассчитывать на покровительство Белого дома, или будь добр принимать самостоятельные решения в большой игре.

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В Киеве политические мошенники готовы не то, что статуэтки Путина собирать, но и конный памятник ему поставить - все, что угодно, лишь бы российский лидер не пошел на завершение конфликта в ближайшие месяцы. Для команды Зеленского это чревато не только лишь политической смертью. Отсюда и делаются очередные нелепые попытки подстелить соломку накануне переговоров Путина и Трампа.

Через главу комитета Верховной рады Александра Мережко выкатили "красные линии" для Украины в вопросе перемирия с Россией. Там, как всегда, реальность проигрывает фантазиям - территориальная целостность, членство в НАТО и развитие военного потенциала.

Для Киева и Евросоюза критически важно любыми способами переждать первые 100 дней правления Трампа и за это время выставить Россию недоговороспособной. Стратегия направлена на провал обещаний американского президента о завершении конфликта. Без главенствующей роли США в британских и европейских авантюрах нет особого смысла. Все инициативы, которые сегодня генерирует Лондон и Париж, упираются в стену выученной беспомощности.

"Что европейские силы будут на самом деле делать на Украине? Мы часто слышим термин "успокаивающие силы", который звучит достаточно умиротворенно. На самом деле это означает сдерживающую силу, я думаю, силу, способную удержать Путина от возобновления войны на Украине. Чтобы быть убедительной, "сдерживающая сила" должна быть готова сражаться. Мы действительно говорим о том, что эта сила может однажды столкнутся с русскими в Украине. Я думаю, это вполне серьезный вопрос. Способ избежать этого - иметь железную американскую гарантию, что если сила попадет в беду, то американцы придут на помощь", - заявил дипломат, советник по национальной безопасности Соединенного Королевства (2010-2012) Питер Рикеттс.