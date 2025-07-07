Запад винит инициативы БРИКС, а Трамп грозит ввести дополнительные пошлины

Глобалисты занервничали. К саммиту в Бразилии приковано внимание западных СМИ. Как сообщает Bild, Запад видит инициативы стран БРИКС как попытку перестроить мир и разрушить их гегемонию.



А хозяин Белого дома и вовсе пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.



Ранее Трамп грозил странам объединения 100-процентными тарифами, если они попытаются заменить доллар иной валютой.