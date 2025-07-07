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Запад винит инициативы БРИКС, а Трамп грозит ввести дополнительные пошлины

Глобалисты занервничали. К саммиту в Бразилии приковано внимание западных СМИ. Как сообщает Bild, Запад видит инициативы стран БРИКС как попытку перестроить мир и разрушить их гегемонию.

А хозяин Белого дома и вовсе пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.

Ранее Трамп грозил странам объединения 100-процентными тарифами, если они попытаются заменить доллар иной валютой.

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