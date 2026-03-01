Западная пресса на фоне конфликта с Ираном сомневается в действиях Трампа.

Госсекретарь Марко Рубио не предоставил членам Конгресса полного отчета об ударах по Ближнему Востоку, сообщает CNN со ссылкой на источники. Эти действия, как и удары США по иранским ядерным объектам прошлым летом, а также захват президента Венесуэлы, выдвигают на первый план вопрос о масштабах полномочий Трампа, пишет издание.

Bloomberg предупреждает, что атаки могут стать переломным моментом для Трампа, спровоцировав затяжную региональную войну, которая приведет к росту цен на энергоносители.