Западные системы ПВО не справляются с русскими ракетами

Западные СМИ со ссылкой на украинские источники заявляют, что российские баллистические ракеты могут обходить радары систем ПВО Patriot, из-за чего их работа в Украине усложнилась.

Ранее Трамп заявил, что вскоре Киеву в рамках новой схемы поставок оружия за средства ЕС будут направлены 17 систем Patriot. При этом из его заявлений не было ясно, что имеется в виду - батареи или отдельные установки.