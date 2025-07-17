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Западные системы ПВО не справляются с русскими ракетами
Автор:Редакция news.by
Западные СМИ со ссылкой на украинские источники заявляют, что российские баллистические ракеты могут обходить радары систем ПВО Patriot, из-за чего их работа в Украине усложнилась.
Заявляется, что в последние месяцы радары систем американской ПВО не смогли обнаружить ракеты.
Ранее Трамп заявил, что вскоре Киеву в рамках новой схемы поставок оружия за средства ЕС будут направлены 17 систем Patriot. При этом из его заявлений не было ясно, что имеется в виду - батареи или отдельные установки.