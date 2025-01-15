Запасы газа в Европе сокращаются

При этом Россия в ближайшие дни обеспечит гуманитарные поставки газа в Приднестровье. Об этом заявил глава непризнанной республики. Ожидается, что поставки будут через "Турецкий поток" с последующим реверсом в Молдову и далее в Приднестровье. Ситуацию в регионе можно назвать "гуманитарной катастрофой". Электричество в дома подается на 3-4 часа в день. Горячую пищу раздают из полевых кухонь. На улице чуть выше 0, но отопления в домах нет. Напомним, с 1 января Киев остановил транзит российского газа в ЕС.