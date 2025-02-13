Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на уровне около 47 %

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до около 47 %, а отбор в феврале является рекордным для этого месяца за последние четыре года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Такую информацию сообщает ТАСС.

Тем не менее объемы газа в ПХГ по-прежнему являются четвертыми максимальными за всю историю для начала февраля. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ более 56 млрд м3, что уже значительно превышает объем закачки в них к осенне-зимнему периоду.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 11 февраля, согласно данным GIE, составил 735 млн м3. Закачка снизилась до 21 млн м3. Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов в текущем месяце (четвертые в истории для февраля), общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала февраля за все время наблюдений - 52,4 млрд м3 газа.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44 % запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 47,24 % (на 8,5 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что в относительном выражении уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и к завершению отопительных сезонов 2013-2014 годов, 2019-2020 годов и 2022-2023 годов.

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 56 млрд м3 газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 106-й день с момента достижения максимума их заполнения на 26 % выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18 % и 26 % соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах).

Первая половина текущей недели в Европе оказывается относительно теплой, но ближе к выходным прогнозируется серьезное похолодание, которое усилится в начале следующей семидневки. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в январе в среднем составила 21 %, а в первые дни февраля - лишь около 13 %. Средняя цена закупки газа в декабре 2024 года в Европе составила 489 долларов за 1 тыс. м3, в январе 2025 года - около 518 долларов, а в феврале - 590 долларов.