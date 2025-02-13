Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до около 44 %

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Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до около 44 %, а отбор в феврале является рекордным для этого месяца за последние четыре года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Объемы газа в ПХГ являются шестыми максимальными за всю историю для начала февраля. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ около 60 млрд куб. м, что уже значительно превышает объем закачки в них к осенне-зимнему периоду, сообщает ТАСС.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 16 февраля, согласно данным GIE, составил 646 млн куб. м. Закачка снизилась до 28 млн куб. м. Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов в текущем месяце (четвертые в истории для февраля), общий объем топлива в ПХГ является шестым максимальным для начала февраля за все время наблюдений - 48,9 млрд куб. м газа.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44 % запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 44,05 % (на 9,48 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что в относительном выражении уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и к завершению отопительных сезонов 2013-2014 годов, 2019-2020 годов и 2022-2023 годов.

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ около 60 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 111-й день с момента достижения максимума их заполнения на 27 % выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18 % и 26 % соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах).

Первая половина текущей недели в Европе ожидается прохладной, но к выходным прогнозируется значительное потепление. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в январе в среднем составила 21 %, а в феврале - лишь около 12 %. Средняя цена закупки газа в декабре 2024 года в Европе составила 489 долларов за 1 тыс. куб. м, в январе 2025 года - около 518 долларов, а в феврале - 577 долларов.