Запасы газа в Украине достигли критического минимума

СМИ пишут, в конце зимне-весеннего сезона уровень хранилищ был "самым низким за всю историю" и составлял чуть более 2 % от полной емкости.

Владимир Зеленский скоро будет вынужден отправиться в очередное турне с протянутой рукой, на этот раз - за голубым топливом. Киеву необходимо накопить в резерв практически 13 млрд кубометров газа. Для закупки официальной нехватки в 5 млрд кубометров нужно около 3 млрд долларов. Однако имеющихся и еще не расхищенных средств достаточно для закупки лишь 10 % необходимого.