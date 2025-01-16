Запасы нефти и газа могут быть причиной интереса Трампа к Гренландии

Желание избранного американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США может быть связано с внушительными запасами нефти и газа, которыми располагает остров. Такое мнение выразило европейское издание Politico, сообщает ТАСС.

С его точки зрения, эксплуатация нефтегазовых месторождений Гренландии, являющейся территорией Дании и имеющей права широкой автономии, "может превратиться в крупный бизнес для (американских - прим. ред.) добывающих компаний". Как отмечает газета Politico, запасы нефти на острове, по предварительным оценкам, составляют около 31,4 млн баррелей нефтяного эквивалента, а природного газа - 4,2 трлн куб. м. Их потенциальная добыча потребует серьезных инвестиций, однако рентабельность бизнеса останется достаточно высокой.

Издание напоминает, что с 2021 года в Гренландии действует мораторий на добычу углеводородов из-за высоких рисков для хрупкой арктической экологии. В связи с этим Politico приводит мнение экологов, считающих, что старт добычи на острове чреват крайне негативными последствиями для местной фауны и флоры, для преодоления которых могут потребоваться "десятилетия или даже столетия".