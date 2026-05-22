Запланированный на июнь саммит Великобритании и ЕС может быть перенесен

Запланированный на июнь саммит Великобритании и Евросоюза может быть перенесен. Причина - политическая турбулентность в Лондоне.

Bloomberg сообщает: переговоры по углублению отношений заходят в тупик на фоне ослабления позиций премьера Стармера. Брюссель не хочет вести переговоры с "хромой уткой". Там считают, что при таком положении дел невозможно говорить о долгосрочных договоренностях. Ситуация усугубляется внутренним давлением: внушительная часть депутатов призывает к отставке своего лидера. Накануне британский источник Daily Mail указывал на высокую вероятность ухода премьера с поста.