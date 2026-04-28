Запоздалое прозрение в Эстонии: президент страны в своем интервью финскому вещателю "Юле" заявил, что в 2022 году случился самый подходящий момент для того, чтобы заключить мирное соглашение с Россией. Теперь же ЕС за столом переговоров никто не ждет: все важнейшие вопросы планеты обсуждаются поверх головы европейских лидеров.



Между тем Алар Карис уже был в 2022-м президентом. Следовательно, он имел право голоса в вопросе переговоров наравне с другими лидерами ЕС. Четыре года медлить с принятием решения, которое теперь уже навсегда запоздало, - это слишком даже для эстонского лидера.



В любом случае, сторонником войны до победного конца Украины с украинцами являлся тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон: мнение по вопросам войны и мира политика такого калибра, что неудивительно, на долгие годы лишило эстонского президента Кариса дара речи.