Зарплаты латвийских чиновников засекретят

В Латвии засекретят зарплаты чиновников. Комиссия Сейма решила продвигать поправки к закону, чтобы исключить требование о публичном раскрытии доходов должностных лиц.

Депутаты аргументируют позицию тем, что данная норма противоречит Конституции. Якобы тот факт, что чиновники получают доход из госбюджета, не делает информацию о конкретной зарплате менее значимой в контексте защиты прав на безопасность своих данных и неприкосновенность частной жизни.

Такой порыв скорее направлен на то, чтобы не вызывать праведный гнев у общества. Ведь в отличие от простых латышей зарплаты чиновников не только не уменьшаются, но и наоборот стабильно растут.