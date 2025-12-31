Зарубежные лидеры поздравили Президента и народ Беларуси с новогодними праздниками

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками. Белорусский лидер пожелал всем доброго здоровья, счастья и новых успехов в ответственной деятельности, яркого и насыщенного событиями года, новых перспектив взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества.

Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству России, лидерам стран СНГ, а также государственным, политическим, общественным, творческим и религиозным деятелям, представителям деловых кругов стран Содружества, главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций.

Зарубежные лидеры также поздравили Президента Беларуси и белорусский народ с новогодними праздниками. В числе уже поступивших поздравления от лидеров России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана, Кувейта, Мьянмы, Алжира, Египта, Марокко, Иордании и Палестины.

Владимир Путин, Президент России:

"Тесное союзническое взаимодействие помогает России и Беларуси с честью преодолевать любые трудности, связанные с непростой международной обстановкой. Координируя усилия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, Москва и Минск эффективно защищают свои законные интересы на мировой арене. Хорошую отдачу дает реализация комплекса мер, направленных на упрочение нашего финансово-экономического и научно-технического суверенитета".

