Зарубежные лидеры поздравили Президента и народ Беларуси с новогодними праздниками
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками. Белорусский лидер пожелал всем доброго здоровья, счастья и новых успехов в ответственной деятельности, яркого и насыщенного событиями года, новых перспектив взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества.
Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству России, лидерам стран СНГ, а также государственным, политическим, общественным, творческим и религиозным деятелям, представителям деловых кругов стран Содружества, главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций.
Зарубежные лидеры также поздравили Президента Беларуси и белорусский народ с новогодними праздниками. В числе уже поступивших поздравления от лидеров России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана, Кувейта, Мьянмы, Алжира, Египта, Марокко, Иордании и Палестины.
Владимир Путин, Президент России:
"Тесное союзническое взаимодействие помогает России и Беларуси с честью преодолевать любые трудности, связанные с непростой международной обстановкой. Координируя усилия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, Москва и Минск эффективно защищают свои законные интересы на мировой арене. Хорошую отдачу дает реализация комплекса мер, направленных на упрочение нашего финансово-экономического и научно-технического суверенитета".
Наилучшие пожелания нашему лидеру и народу Беларуси прозвучали также от руководства различных международных организаций, включая ОДКБ и СНГ.