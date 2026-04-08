Затишье на Ближнем Востоке может смениться острой эскалацией

Заключенное чуть более суток назад перемирие между Ираном и США имеет все шансы оказаться очень недолгим. Уже сделано несколько политических и военных шагов, которые явно воспринимаются противной стороной как нарушение предварительных соглашений.

Был совершен налет на один из иранских островов. Пентагон и ЦАХАЛ отрицают свою причастность к этой атаке, утверждая, будто это сделано авиацией одной из арабских стран. А вот то, что Израиль нанес удары по Ливану, не вызывает никаких сомнений. В ходе бомбардировок Бейрута были убиты, по последним данным, 254 человека, в основном мирные жители. Среди жертв 3 журналиста.

В ответ Иран заявил, что приостанавливает допуск танкеров в Ормузский пролив (после открытия им успели воспользоваться лишь четыре судна). Кроме того, официальный Тегеран настаивает, что без прекращения огня в Ливане теряет всякий смысл встреча делегаций США и Ирана в Пакистане, запланированная на 10 апреля. Американцы, в свою очередь, внезапно начали отрицать приемлемость вроде бы согласованной накануне переговорной базы.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"Первый из десяти их пунктов был придуман, нам кажется, ChatGPT. Его сразу же отправили в корзину, отклонив. Второе из десяти было гораздо более разумным. Оно было основано на некоторых переговорах между нами и пакистанцами. Это предложение упоминал президент, и пока оно остается в силе. Ну и, откровенно говоря, я видел третье предложение из десяти, которое является еще более несуразным, чем первое, и которое распространяется в различных соцсетях. В общем, все решат переговоры. Если Иран хочет, чтобы эти переговоры провалились из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения, то это в конечном итоге их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо, но это их выбор".