Затишье перед бурей или дорога к миру - между Израилем и Ираном объявлено перемирие

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15 июня Израиль нанес удар по иранским ядерным объектам в Нетензе, Фордо и Исфахане. Это было внезапно, но трудно назвать неожиданным. Особенно на фоне убийства высокопоставленных генералов и физиков-ядерщиков.

Конфликт зрел несколько месяцев. Израильские ВВС действовали молниеносно и без предупреждения. Иран, конечно, был в шоке. Но кто бы не был? Представьте, ваши ядерные центрифуги под ударом чьих-то бомб. Есть вероятность, что даже противобункерных, поскольку объекты глубоко под землей. Иранские власти назвали это "актом войны", и пообещали ответ.

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16 июня их ракеты летели в сторону Израиля. Тот оказался готов. Система ПВО "Железный купол" сбила большую часть объектов. Однако часть прорвались. В Тель-Авиве и Хайфе были разрушения и жертвы. Израильские СМИ писали о "варварской агрессии", иранские - о "справедливом возмездии". В общем, все как в учебнике по ближневосточным конфликтам.

17 июня США вступили в игру, происходят бомбардировки Ирана. Президент Трамп, который всегда любил громкие жесты, приказал нанести удары по трем иранским ядерным объектам. На следующий день Иран атакует американские базы в Катаре. Правда, перед атакой они предупредили катарцев, так что база была эвакуирована, и жертв не было. Только сам факт - Иран осмелился ударить по американцам. Трамп пообещал "мощный ответ". Израиль продолжил бомбардировки Ирана, который оказался в изоляции. 21 июня он угрожает перекрыть Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти. Это уже серьезно. Цены на нефть тут же подскочили. Но США и их союзники, похоже, готовы к такому развитию событий. У них есть план.

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22 июня американцы наносят новые удары. На этот раз по военным базам и пусковым установкам. В ответ, Иран запускает ракеты по Израилю и американским базам в регионе, но большинство сбиваются, жертв мало. Израиль и США продолжают наносить удары.

24 июня Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Американцы снова сыграли в свою любимую игру: показали, что Ближний Восток - их песочница. Поддержали Израиль, швырнули несколько бомб по Ирану, но в большую войну не полезли. Нефть подскочила в цене, американские нефтяники потирают руки.

Дональд Трамп, президент США:

"Этот удар завершил войну. Я не хочу приводить в пример Хиросиму. Я не хочу приводить в пример Нагасаки. Но, по сути, это было то же самое. Тот удар завершил ту войну, этот удар завершил эту. Если бы мы не уничтожили ту цель, они бы до сих пор сражались".

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Пока что в этом ближневосточном конфликте Израиль и США вышли с золотыми медалями, Иран - с синяками и гордо поднятой головой, а остальной мир - с попкорном и нервным тиком. Израильтяне с американцами снова доказали, что в этой игре побеждает не тот, кто громче кричит или пытается доставать по правилам, а тот, кто сильнее бьет.