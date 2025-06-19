Затяжной борьбы не будет: когда США вмешаются в конфликт Ирана и Израиля

Идет седьмой день конфликта между Израилем и Ираном. За последнее время серьезно обострилась риторика сторон: Тель-Авив объявил целью операции не только отказ Ирана от ядерной программы, но и смену власти в Тегеране. Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум и дал Ирану сутки на "капитуляцию". Верховный лидер исламской республики подтвердил стремление народа сражаться до конца и зеркально отвечать на военное вмешательство США.

На столе Трампа лежит уже одобренный план нападения на Иран. Белый дом не рассматривает перемирие или прекращение огня, только полный разгром.

Дональд Трамп:

"Это неправильный термин, потому что перемирие означает, что все идет как по маслу, мы возьмем небольшой перерыв. Нет. Мы не ищем прекращения огня. Мы ищем полной победы. Опять же, вы знаете, в чем заключается победа? В отсутствии ядерного оружия".

Небольшое отступление. Трамп, очевидно, сказал лишнее, переключившись мыслями на Ближний Восток и отстранившись от Украины. Он сам вслед за странами ЕС призывал Россию принять евро-украинское предложение о 30-дневном перемирии. А теперь почему-то воспользоваться им однозначно отказывается, указывая на то, что оно нужно лишь для передышки.

Американская кампания против Ирана для некоторых чиновников США - дело глубоко религиозное, святое. Страшно вспоминать, что сенатор, народный избранник, представляет сам народ, а значит его поддерживает подавляющее число избирателей.

Вот что сказал в интервью Такеру Карлсону сенатор от Техаса Тед Круз, ярый приверженец атак по Ирану: "Как христианина, воспитывавшегося в воскресной школе, меня учили из Библии, что те, кто благословляет Израиль, будут благословлены, а те, кто проклинает Израиль, будут прокляты. И с моей точки зрения я хочу быть на стороне тех, кто благословляет правительство Израиля".

Прямое участие США в противостоянии становится реальнее, поскольку Израиль не способен выдержать затяжной конфликт. По информации экспертов, повышенными темпами иссякает запас ракет для ПВО. В Иране заявили, что ими разрушена израильская система противовоздушной обороны. Ко всему ЦАХАЛ ограничен в территориальных возможностях нанесения ударов авиацией - у истребителей не хватает топлива.