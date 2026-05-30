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Здравоохранение, товарооборот, безопасность - что обсуждали делегации стран СНГ на МПА
Величественный Санкт-Петербург каждый раз поражает своей внутренней силой. Воздвигнутый среди болот он стал примером стойкости, могущества и невероятной красоты. Неслучайно его называют северной столицей России, родиной отечественного парламентаризма.
Таврический дворец Санкт-Петербурга - это памятник классицизма XVIII века. Изначально его построили как загородную резиденцию для князя Григория Потемкина. В начале XX века здесь работала Государственная Дума Российской империи, а уже в 1990-е годы, после развала СССР, Таврический дворец стал штаб-квартирой Межпарламентской ассамблеи СНГ. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".
Вот уже более 30 лет это место парламентской дипломатии. Два раза в год на весеннюю и осеннюю сессию сюда приезжают делегации стран Содружества, их задача - на законодательном уровне представлять интересы граждан своих государств, а это почти 300 млн человек. Здесь важна правильная коммуникация, ведь многие вопросы обсуждаются прямо ногах.
За два дня работы на Межпарламентской ассамблее СНГ глава Совета Республики Беларуси провела множество двусторонних встреч. Наталья Кочанова в буквальном смысле меняла, как перчатки, зал для переговоров. С делегацией из Туркменистана обсудила традиционные ценности и защиту института семьи.
С коллегами из Узбекистана наше торгово-экономическое сотрудничество. Взаимный товарооборот сегодня достигает 850 млн долларов. И есть все возможности его нарастить. Говорили и о теме образования. Сегодня в Беларуси учатся более 3 тыс. студентов из Узбекистана.
С делегацией из Кыргызстана обсуждали сферу здравоохранения. В Беларуси очень развит экспорт медицинских услуг. И киргизские коллеги заинтересованы приезжать в нашу страну на лечение.
А с нашим стратегическим партнером Россией речь шла о региональном сотрудничестве в рамках Союзного государства. В частности, рассмотрели подготовку к XIII Форуму регионов Беларуси и России. В конце июня он пройдет в Минске и Минской области.
"Пожалуй, нет в мире такого интеграционного объединения, как наш союз Беларуси и России, который зарекомендовал себя, и результаты мы видим. Сегодня действительно в этом непростом мире важно это взаимодействие, сотрудничество. И вы знаете, мне запали слова нашего таджикского коллеги о том, что народы, которые пролили кровь друг за друга - это уже не просто дружеские отношения, это братские. Вот такие сегодня братские отношения и между нашими странами. Это и торгово-экономическое сотрудничество, и гуманитарное, защита общих национальных интересов, общих ценностей, которые есть у нас", - отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
"Сегодня Союзное государство - это пример того, как можно сотрудничать с сохранением суверенитета, учета национальных интересов друг друга и строить это на взаимовыгодной равной основе. Мы живем в очень непростое время. Мы видим, как себя ведет коллективный Запад. Впервые сейчас прошла тренировка армий России и Беларуси по ядерному сдерживанию. Мы всему миру показали, что мы мирные люди, мы всегда за мирные дипломатические переговоры, но чтобы ни у кого не было никаких иллюзий. Мы всегда готовы защитить суверенитет наших государств, нашу безопасность, безопасность наших народов", - подчеркнула председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.
Именно международная безопасность была одной из главных тем Межпарламентской ассамблеи СНГ. Мир сейчас живет в геополитической турбулентности. Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, в Украины, усиление войск НАТО у границ Союзного государства, провокационное заявление литовских политиков о захвате Калининграда, обвинение в адрес Беларуси за проведение военных учений по проверке ядерных вооружений - все это только нагнетает международную обстановку.
Чтобы сохранить безопасность на территории стран Содружества, очень актуален опыт Беларуси. Именно наша страна выдвинула идею разработки "Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке". Основная идея документа - создать новую архитектуру безопасности, которая признает и уважает мнение разных стран.
"Инициатива по евразийской безопасности получила действительно серьезную поддержку. И она успешно реализовывается совместно с нашими партнерами, единомышленниками, у которых полностью совпадает наше видение тех серьезных геополитических вызовов, с которыми сталкиваются наши страны сегодня, в условиях глубокого кризиса международных отношений, девальвации международного права, множественности конфликтов, милитаризации приграничного пространства, использования санкционной политики в нарушении норм и принципов международного права. Все эти вызовы в совокупности, конечно, побуждают нас более активные усилия прилагать для того, чтобы выстраивать справедливую архитектуру евразийской безопасности", - заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник.
Два раза в год, весной и осенью, Межпарламентская ассамблея СНГ проводит пленарные заседания. Участвуют известные политики стран Содружества и других иностранных государств. За более чем 30 лет работы здесь было принято около тысячи важных документов.
2026-й в странах Содружества объявлен Годом здоровья, поэтому в этот раз основная тема Межпарламентской ассамблеи - здравоохранение. Выступая перед участниками, глава белорусской делегации отметила, что в нашей стране медицина высокотехнологична и, главное, доступна для человека. Нам есть чем гордиться. Сегодня Беларусь занимает 10 место в мире по пересадке органов. Наши нейрохирурги проводят уникальные операции. Это позволяет снизить риск развития болезни Паркинсона. Также в Беларуси используются новые способы лечения рака с помощью клеточной медицины. Кроме того, мы входим в число мировых лидеров по предотвращению младенческой смертности.
40 лет прошло со страшной аварии на Чернобыльской АЭС. Для многих стран, особенно для Беларуси, это стало серьезным испытанием. Под радиоактивным загрязнением оказалась почти четверть территории страны, а более 135 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Сегодня у Беларуси огромный опыт в ликвидации последствий подобных аварий, в том числе в радиационной медицине. Частично эти знания вошли в модельное законодательство ассамблеи.
"Мы определили перспективный план законотворческой работы на 2026-2028 годы над модельным законодательством наших стран. И хочу сказать, что туда включены 134 документа, 12 из которых - по инициативе нашего Совета Республики. Мы очень активно включаемся всегда в работу над модельными законопроектами. Потому что они охватывают практически все сферы жизнедеятельности любой страны и любого государства. Конечно, ключевым для нас вопросом всегда является торгово-экономическое сотрудничество - укрепление совместных производств, предприятий. Все то, что направлено сегодня на продвижение наших товаров и укрепление экономической мощи наших стран", - рассказала Наталья Кочанова.
И сегодня союз Беларуси и России может показать пример всем странам Содружества, как можно развивать экономики, при этом сохраняя политический суверенитет. У нас рекордный товарооборот - более 50 млрд долларов. Совместные проекты в машиностроении, промышленности, сельском хозяйстве и космосе, сотрудничаем в науке, образовании и культуре. И, конечно, сегодня очень тесные связи между молодежью двух стран.
В 2012 году в Межпарламентской ассамблее СНГ появились молодые последователи. Настоящий молодежный парламент. Возраст представителей не старше 30-35 лет. Это уникальная площадка, где молодые лидеры стран Содружества напрямую интегрированы в реальный процесс взрослой законотворческой работы.
В этот раз молодые белорусские парламентарии приехали сразу с несколькими интересными предложениями. С каждым годом мир становится все технологичнее, в этом много плюсов, но одновременной опасности, особенно еще для неокрепших умов. Поэтому одной из главных тем дискуссий представителей молодежного парламента стало использование искусственного интеллекта. Белорусская сторона поделилась своим опытом в вопросах информационной безопасности, защите персональных данных, а также как грамотно внедрять новые технологии в сферу образования. Ведь со следующего года в школах появится обязательный урок искусственный интеллект.