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Величественный Санкт-Петербург каждый раз поражает своей внутренней силой. Воздвигнутый среди болот он стал примером стойкости, могущества и невероятной красоты. Неслучайно его называют северной столицей России, родиной отечественного парламентаризма.

Таврический дворец Санкт-Петербурга - это памятник классицизма XVIII века. Изначально его построили как загородную резиденцию для князя Григория Потемкина. В начале XX века здесь работала Государственная Дума Российской империи, а уже в 1990-е годы, после развала СССР, Таврический дворец стал штаб-квартирой Межпарламентской ассамблеи СНГ. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Вот уже более 30 лет это место парламентской дипломатии. Два раза в год на весеннюю и осеннюю сессию сюда приезжают делегации стран Содружества, их задача - на законодательном уровне представлять интересы граждан своих государств, а это почти 300 млн человек. Здесь важна правильная коммуникация, ведь многие вопросы обсуждаются прямо ногах.

Здравоохранение, товарооборот, безопасность - что обсуждали делегации стран СНГ на МПА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8a44cf6-9090-4055-a595-83d417d00844/conversions/a60d6890-f0e4-4e3a-b019-38d00c03bb43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8a44cf6-9090-4055-a595-83d417d00844/conversions/a60d6890-f0e4-4e3a-b019-38d00c03bb43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8a44cf6-9090-4055-a595-83d417d00844/conversions/a60d6890-f0e4-4e3a-b019-38d00c03bb43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8a44cf6-9090-4055-a595-83d417d00844/conversions/a60d6890-f0e4-4e3a-b019-38d00c03bb43-xl-___webp_1920.webp 1920w

За два дня работы на Межпарламентской ассамблее СНГ глава Совета Республики Беларуси провела множество двусторонних встреч. Наталья Кочанова в буквальном смысле меняла, как перчатки, зал для переговоров. С делегацией из Туркменистана обсудила традиционные ценности и защиту института семьи.

С коллегами из Узбекистана наше торгово-экономическое сотрудничество. Взаимный товарооборот сегодня достигает 850 млн долларов. И есть все возможности его нарастить. Говорили и о теме образования. Сегодня в Беларуси учатся более 3 тыс. студентов из Узбекистана.

С делегацией из Кыргызстана обсуждали сферу здравоохранения. В Беларуси очень развит экспорт медицинских услуг. И киргизские коллеги заинтересованы приезжать в нашу страну на лечение.

А с нашим стратегическим партнером Россией речь шла о региональном сотрудничестве в рамках Союзного государства. В частности, рассмотрели подготовку к XIII Форуму регионов Беларуси и России. В конце июня он пройдет в Минске и Минской области.

Здравоохранение, товарооборот, безопасность - что обсуждали делегации стран СНГ на МПА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0d79385-565a-4c3f-8ecb-5c5b6a5b02e1/conversions/9cd87a40-6dba-476e-9e29-543fd6e9ce39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0d79385-565a-4c3f-8ecb-5c5b6a5b02e1/conversions/9cd87a40-6dba-476e-9e29-543fd6e9ce39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0d79385-565a-4c3f-8ecb-5c5b6a5b02e1/conversions/9cd87a40-6dba-476e-9e29-543fd6e9ce39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0d79385-565a-4c3f-8ecb-5c5b6a5b02e1/conversions/9cd87a40-6dba-476e-9e29-543fd6e9ce39-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Пожалуй, нет в мире такого интеграционного объединения, как наш союз Беларуси и России, который зарекомендовал себя, и результаты мы видим. Сегодня действительно в этом непростом мире важно это взаимодействие, сотрудничество. И вы знаете, мне запали слова нашего таджикского коллеги о том, что народы, которые пролили кровь друг за друга - это уже не просто дружеские отношения, это братские. Вот такие сегодня братские отношения и между нашими странами. Это и торгово-экономическое сотрудничество, и гуманитарное, защита общих национальных интересов, общих ценностей, которые есть у нас", - отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

"Сегодня Союзное государство - это пример того, как можно сотрудничать с сохранением суверенитета, учета национальных интересов друг друга и строить это на взаимовыгодной равной основе. Мы живем в очень непростое время. Мы видим, как себя ведет коллективный Запад. Впервые сейчас прошла тренировка армий России и Беларуси по ядерному сдерживанию. Мы всему миру показали, что мы мирные люди, мы всегда за мирные дипломатические переговоры, но чтобы ни у кого не было никаких иллюзий. Мы всегда готовы защитить суверенитет наших государств, нашу безопасность, безопасность наших народов", - подчеркнула председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

Именно международная безопасность была одной из главных тем Межпарламентской ассамблеи СНГ. Мир сейчас живет в геополитической турбулентности. Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, в Украины, усиление войск НАТО у границ Союзного государства, провокационное заявление литовских политиков о захвате Калининграда, обвинение в адрес Беларуси за проведение военных учений по проверке ядерных вооружений - все это только нагнетает международную обстановку.

Здравоохранение, товарооборот, безопасность - что обсуждали делегации стран СНГ на МПА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5b8766a-e819-4b99-a885-7c7492f27767/conversions/1e10eb30-77ef-4ae0-9289-3c40e278360b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5b8766a-e819-4b99-a885-7c7492f27767/conversions/1e10eb30-77ef-4ae0-9289-3c40e278360b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5b8766a-e819-4b99-a885-7c7492f27767/conversions/1e10eb30-77ef-4ae0-9289-3c40e278360b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5b8766a-e819-4b99-a885-7c7492f27767/conversions/1e10eb30-77ef-4ae0-9289-3c40e278360b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы сохранить безопасность на территории стран Содружества, очень актуален опыт Беларуси. Именно наша страна выдвинула идею разработки "Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке". Основная идея документа - создать новую архитектуру безопасности, которая признает и уважает мнение разных стран.

"Инициатива по евразийской безопасности получила действительно серьезную поддержку. И она успешно реализовывается совместно с нашими партнерами, единомышленниками, у которых полностью совпадает наше видение тех серьезных геополитических вызовов, с которыми сталкиваются наши страны сегодня, в условиях глубокого кризиса международных отношений, девальвации международного права, множественности конфликтов, милитаризации приграничного пространства, использования санкционной политики в нарушении норм и принципов международного права. Все эти вызовы в совокупности, конечно, побуждают нас более активные усилия прилагать для того, чтобы выстраивать справедливую архитектуру евразийской безопасности", - заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник.

Два раза в год, весной и осенью, Межпарламентская ассамблея СНГ проводит пленарные заседания. Участвуют известные политики стран Содружества и других иностранных государств. За более чем 30 лет работы здесь было принято около тысячи важных документов.

2026-й в странах Содружества объявлен Годом здоровья, поэтому в этот раз основная тема Межпарламентской ассамблеи - здравоохранение. Выступая перед участниками, глава белорусской делегации отметила, что в нашей стране медицина высокотехнологична и, главное, доступна для человека. Нам есть чем гордиться. Сегодня Беларусь занимает 10 место в мире по пересадке органов. Наши нейрохирурги проводят уникальные операции. Это позволяет снизить риск развития болезни Паркинсона. Также в Беларуси используются новые способы лечения рака с помощью клеточной медицины. Кроме того, мы входим в число мировых лидеров по предотвращению младенческой смертности.

Здравоохранение, товарооборот, безопасность - что обсуждали делегации стран СНГ на МПА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9337952-f3a2-45a8-a379-408d59f40627/conversions/4a5ad9ae-6297-46ce-9ca3-9d78d9ce1277-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9337952-f3a2-45a8-a379-408d59f40627/conversions/4a5ad9ae-6297-46ce-9ca3-9d78d9ce1277-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9337952-f3a2-45a8-a379-408d59f40627/conversions/4a5ad9ae-6297-46ce-9ca3-9d78d9ce1277-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9337952-f3a2-45a8-a379-408d59f40627/conversions/4a5ad9ae-6297-46ce-9ca3-9d78d9ce1277-xl-___webp_1920.webp 1920w

40 лет прошло со страшной аварии на Чернобыльской АЭС. Для многих стран, особенно для Беларуси, это стало серьезным испытанием. Под радиоактивным загрязнением оказалась почти четверть территории страны, а более 135 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Сегодня у Беларуси огромный опыт в ликвидации последствий подобных аварий, в том числе в радиационной медицине. Частично эти знания вошли в модельное законодательство ассамблеи.

"Мы определили перспективный план законотворческой работы на 2026-2028 годы над модельным законодательством наших стран. И хочу сказать, что туда включены 134 документа, 12 из которых - по инициативе нашего Совета Республики. Мы очень активно включаемся всегда в работу над модельными законопроектами. Потому что они охватывают практически все сферы жизнедеятельности любой страны и любого государства. Конечно, ключевым для нас вопросом всегда является торгово-экономическое сотрудничество - укрепление совместных производств, предприятий. Все то, что направлено сегодня на продвижение наших товаров и укрепление экономической мощи наших стран", - рассказала Наталья Кочанова.

И сегодня союз Беларуси и России может показать пример всем странам Содружества, как можно развивать экономики, при этом сохраняя политический суверенитет. У нас рекордный товарооборот - более 50 млрд долларов. Совместные проекты в машиностроении, промышленности, сельском хозяйстве и космосе, сотрудничаем в науке, образовании и культуре. И, конечно, сегодня очень тесные связи между молодежью двух стран.

Здравоохранение, товарооборот, безопасность - что обсуждали делегации стран СНГ на МПА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c30d2a19-4a5c-4dc3-a718-263e5dd50429/conversions/f51e8c04-c052-486e-96fe-6b5d2e11fd38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c30d2a19-4a5c-4dc3-a718-263e5dd50429/conversions/f51e8c04-c052-486e-96fe-6b5d2e11fd38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c30d2a19-4a5c-4dc3-a718-263e5dd50429/conversions/f51e8c04-c052-486e-96fe-6b5d2e11fd38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c30d2a19-4a5c-4dc3-a718-263e5dd50429/conversions/f51e8c04-c052-486e-96fe-6b5d2e11fd38-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 2012 году в Межпарламентской ассамблее СНГ появились молодые последователи. Настоящий молодежный парламент. Возраст представителей не старше 30-35 лет. Это уникальная площадка, где молодые лидеры стран Содружества напрямую интегрированы в реальный процесс взрослой законотворческой работы.