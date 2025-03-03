Зеленский готов без предварительных условий подписать соглашение о передаче украинских недр США

Из уст высших американских чиновников сразу же прозвучали требования, которые должны быть выполнены для возобновления отношений между двумя странами. Первое Зеленский выполнил - он заявил, что готов безо всяких предварительных условий подписать соглашение о передаче украинских недр американцам.

Теперь у Зеленского нет другого выхода кроме как вернуться и принять условия Трампа. И это гениальный вариант - Трамп действительно защитит Украину без вовлечения в конфликт Соединенных Штатов.

Конечно, Вашингтону не хватит простого согласия подписать договор о недрах. Трамп считает себя оскорбленным и требует сатисфакции. Вряд ли Зеленский долго будет ему в этом отказывать: восстановить отношения с Белым домом от него потребовали накануне Макрон и Стармер. Под совместным давлением Франции, Британии и США украинец наверняка принесет извинения.