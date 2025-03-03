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Зеленский готов без предварительных условий подписать соглашение о передаче украинских недр США
После скандала, в ходе которого Трамп выставил Зеленского за двери Белого дома, Киеву хватило выдержки ненадолго.
Из уст высших американских чиновников сразу же прозвучали требования, которые должны быть выполнены для возобновления отношений между двумя странами. Первое Зеленский выполнил - он заявил, что готов безо всяких предварительных условий подписать соглашение о передаче украинских недр американцам.
Теперь у Зеленского нет другого выхода кроме как вернуться и принять условия Трампа. И это гениальный вариант - Трамп действительно защитит Украину без вовлечения в конфликт Соединенных Штатов.
Конечно, Вашингтону не хватит простого согласия подписать договор о недрах. Трамп считает себя оскорбленным и требует сатисфакции. Вряд ли Зеленский долго будет ему в этом отказывать: восстановить отношения с Белым домом от него потребовали накануне Макрон и Стармер. Под совместным давлением Франции, Британии и США украинец наверняка принесет извинения.
Фото ТАСС