Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор 19 марта

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Владимир Зеленский заявил, что сегодня состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. Владимир Зеленский прибыл в Финляндию 18 марта. Официальная часть визита началась 19 марта.

Украинский политик при этом сказал, что стороны будут обсуждать "детали следующих шагов" по прекращению украинского конфликта. Владимир Зеленский также отметил, что ожидает услышать в ходе беседы подробности переговоров Дональда Трампа с российский лидером Владимиром Путиным, которые прошли 18 марта.

Для реализации договоренности о частичном перемирии Украина намерена передать Вашингтону список энергетических объектов, по которым будет запрещено бить, заявил Владимир Зеленский. "Очень хочется, чтобы был контроль. Главным субъектом этого контроля должны быть США. Если у нас будет такая договоренность, то будет список объектов - гражданских, энергетических, инфраструктурных. Этот список мы обязательно подготовим и передадим нашим партнерам", - сообщил он.

По его словам, встреча в Джидде в Саудовской Аравии, которая, как ожидается пройдет 23 марта, будет организована на техническом уровне. "Это будет техническая команда. С нашей стороны точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой инфраструктуре. Это технический уровень", - прокомментировал Владимир Зеленский. Обсуждать будут частичное прекращение огня, например, по инфраструктуре, энергетике, а также безопасность судоходства.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил: "Для Украины будет небезопасно, если Америка не будет нашим стратегическим партнером, а повернется спиной. И я не хотел бы про это говорить, но у нас были шаги или сигналы этой опасности - временная приостановка помощи. Я благодарен президенту (Дональду Трампу - прим. ред.) и команде, что все возобновлено. Для нас это важно, потому что это говорит про наши тесные отношения, сильные отношения. Наше стратегическое видение будущего, безопасного будущего для украинцев".

В Минобороны РФ сегодня заявили, что киевские власти атаковали ночью 19 марта энергетический объект на Кубани тремя беспилотниками после подтверждения Россией временного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. В пункте перевалки нефти на Кубани произошла разгерметизация резервуара с возгоранием на 1,7 тыс. кв.м. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что атаки украинской стороны на энергетическую инфраструктуру РФ являются подготовленной провокацией для срыва мирных инициатив Дональда Трампа. При этом российские войска, как сообщили в Минобороны РФ, после получения приказа Верховного главнокомандующего ВС РФ Путина о прекращении ударов по энергетическим объектам сбили семь своих уже запущенных беспилотников. Владимир Зеленский заявил, что Россия минувшей ночью атаковала украинские объекты.