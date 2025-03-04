Зеленский: Киев по итогам переговоров не намерен признавать утрату территорий

Украина по итогам возможных переговоров по урегулированию конфликта с РФ не будет признавать утрату территорий. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, есть ли у Украины красные линии на переговорах об урегулировании конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

"Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт", - сказал он.

Зеленский добавил, что также не будет нарушать конституцию Украины и ограничивать ее суверенитет, но не пояснил, что вкладывает в эти слова. При этом стремление стать членом НАТО закреплено в украинской конституции.