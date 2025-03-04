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Зеленский: Киев по итогам переговоров не намерен признавать утрату территорий
Украина по итогам возможных переговоров по урегулированию конфликта с РФ не будет признавать утрату территорий. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, есть ли у Украины красные линии на переговорах об урегулировании конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
"Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт", - сказал он.
Зеленский добавил, что также не будет нарушать конституцию Украины и ограничивать ее суверенитет, но не пояснил, что вкладывает в эти слова. При этом стремление стать членом НАТО закреплено в украинской конституции.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты затронули на состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговорах тему территориальных уступок Украины. Глава офиса Зеленского непосредственно после переговоров не стал подтверждать, что эта тема обсуждалась.