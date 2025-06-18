Зеленский не заручился поддержкой на саммите G7

Полный провал - так оценила газета Wall Street Journal поездку Владимира Зеленского на саммит G7 в Канаде.

Он досрочно покинул мероприятие, так и не заручившись поддержкой. Президент США Дональд Трамп с ним не встретился и тоже уехал раньше времени.

Журналисты издания отмечают, что некоторые западные чиновники опасаются сближения США с Россией и сокращения объемов помощи Киеву.

Не горит желанием спонсировать киевский режим остальной Запад. Зеленский снова просил денег, заявил, что Киеву нужно выделять 40 млрд долларов ежегодно, но попытка провалилась.

Как отмечают эксперты, приоритеты Запада меняются, и ближневосточный кризис постепенно отодвигает украинский вопрос. По данным Reuters, за последний месяц объем военной помощи Украине от стран G7 сократился на 35 %.